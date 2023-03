Courtenay Valenti leitet das Amazon-Filmgeschäft

Köpfe

Für MGM und Amazon soll Valenti künftig verantwortlich sein.

Nach monatelangen Spekulationen hat Amazon Studios mit der erfahrenen Filmproduzentin Courtenay Valenti eine offizielle Entscheidung getroffen. Während viele erwartet hatten, dass sie den Top-Filmjob bei MGM übernehmen würde, das letztes Jahr für 8,5 Milliarden Dollar von Amazon übernommen wurde, hat Valenti eine hochkarätige Rolle ergattert, die ihr beträchtlichen Einfluss auf die Spielfilmprogramme geben wird.Die Chefin von Amazon Studios, Jennifer Salke, teilte den Mitarbeitern am Dienstag mit, dass Valenti zur Leiterin der Bereiche Film, Streaming und Kino sowohl bei Amazon Studios als auch bei MGM ernannt wurde. Sie wird direkt an Salke berichten und dafür verantwortlich sein, "eine gut abgerundete Auswahl an Leuchttürmen, Prestige-Filmen und Genre-Kost" zu liefern, heißt es in einem Memo.Dazu gehöre auch ein "robuster Kinoplan", fügte Salke hinzu, der bereits im November letzten Jahres angedeutet wurde, als Bloomberg berichtete, dass Amazon in diesem Jahr eine Milliarde Dollar in Filme investieren wird, die speziell für Kinos produziert werden.