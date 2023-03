Leere Ränge vor dem «Vollen Haus»

Quotenmeter.FM

Für diese Ausgabe des Quotenmeter-Podcasts wurde viel Sat.1 konsumiert.

Der Fernsehsender Sat.1 startete am Montag seine neue Nachmittags- und Vorabendsendung «Volles Haus! Sat.1 Live», die werktags zwischen 16.00 und 19.00 Uhr ausgestrahlt wird. Zum Start hatte man Britt Hagedorn geladen, die freudig davon erzählte, dass sie seit Längerem auf der spanischen Insel Mallorca lebt.Zu ihrer Talkshow selbst hatte Hagedorn wenig zu sagen, immerhin hat man nach knapp 20 Minuten den Fernseher angeworfen und so schauten Jasmin Wagner und Jochen Schropp gemeinsam mit der Talkshow-Moderatorin «Britt – Der Talk». Gegen Ende der Talkshow wurde bereits gezeigt, dass Ingo Lenßen das Studio betrat. Apropos Studio: Man habe sich zwar Mühe gegeben, ein komplettes Haus zu bauen, doch die Kamera zeigt, dass es auch nur eine angemietete Halle ist.Nach drei Tagen mit jeweils drei Stunden «Volles Haus! Sat.1 Live» fällt das Ergebnis ernüchternd aus: Die Moderation ist ausbaufähig, die Themen sind uninteressant und laden zum Zappen ein. Nur die sehr langen Einspielfilme wie «Die Wüstenköniginnen» und «Das Spar-Dinner» werten die Sendung auf. Die Quoten sind übel, Sat.1 wird aber wohl trotzdem an dem Programm festhalten.