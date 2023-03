Welke holt sich Platz drei

Quotennews

An den Krimi-Programmierungen im Zweiten war in Sachen Gesamtreichweite kein Vorbeikommen. Doch die «heute-show» sichert sich Platz drei.

Der späte Freitagabend gehört im ZDF der Satire. Nachundsoll es mit Unterbrechung durch das «heute journal» und den «Politbarometer» mit derund demlustig werden. Ein erbitterter Kampf zwischen Primetime-Krimi-Ernst und Satire-Spaß danach? Nicht wirklich. Schon alleine deswegen nicht, da die zwei erwähnten ZDF-Formate sich in Sachen Reichweite auf einem anderen Niveau befinden. «Der Staatsanwalt» holt sich mit 5,72 Millionen Zuschauern nicht nur den ZDF-Tagessieg, sondern kurzum die beste Reichweite des gesamten Tages über alle Sender blickend. «SOKO Leipzig» folgt in beiden Ranglisten auf Platz zwei mit 4,71 Millionen Zuschauern. In Marktanteil kamen in Mainz demnach starke 19,9 Prozent, gefolgt von 17,0 Prozent zusammen.Da schmerzt es wenig, dass mit 0,44 und 0,35 Millionen jüngeren Zuschauern eher kleinere Reichweiten möglich waren, es reichte dennoch für ordentliche 6,8 und 5,3 Prozent. Doch zurück zur Gesamtreichweiten-Liste, denn das ZDF kann sich weiter auf die Schulter klopfen. Im internen Vergleich folgt mit 3,89 Millionen Zuschauern die «heute-show» mit Oliver Welke, das eingangs erwähnte «ZDF Magazine Royale» fällt mit Moderator Jan Böhmermann mit 1,79 Millionen Zuschauern hier schon deutlich ab. So sehr, dass die ehemalige ZDFneo-Serie im generellen TV-Vergleich keine Rolle spielen kann, Welke hingegen setzt sich mit seinem Ergebnis direkt hinter «Let's Dance» (3,96 Millionen Zuschauer) auf Platz vier. In Marktanteilen brachten die Satire-Shows 17,6 und 10,0 Prozent am Markt.Eine komplett andere Nachricht ergibt sich beim Blick auf die 14- bis 49-Jährigen. Hier kamen die Krimi-Formate nicht allzu glorreich davon, die Satire-Formate dominieren hingegen. Die «heute-show» holt sich den ZDF-Sieg mit 0,9 Millionen Jüngeren und einem Marktanteil von 15,6 Prozent, das «ZDF Magazin Royale» landet mit 0,68 Millionen jungen Zuschauern und damit 14,3 Prozent Marktanteil auf einem verdientem zweiten Platz. Im Vergleich aller Sender holt sich Welke damit Platz zwei hinter «Let's Dance» (1,05 Millionen), Böhmermann landet auf Platz sechs hinter der «Tagesschau» (20 Uhr, 0,82 Millionen), «Unser Lied für Liverpool» (22:20 Uhr, 0,71 Millionen) und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (19:40 Uhr, 0,7 Millionen).