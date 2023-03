RTL+ Musik startet Podcast mit Bushido und Peter Rossberg

Vermischtes

Nach zwei Doku-Reihen für den Kölner Streamingdienst geht der umstrittene Deutschrapper nun «Backstage» mit dem Kriminalreporter Peter Rossberg.

umgesetzt hatte. Seitens der Audio Alliance zeichnen Maribel de la Flor und Redaktionsleiterin Silvana Katzer verantwortlich.



„Backstage hieß für mich als Musiker immer 'hinter der Bühne'. In unserem Podcast verbinde ich damit aber den Blick auf mein (altes) Leben mit Kriminellen, einer Hip-Hop-Szene, deren Rapper anschaffen gehen und meine persönliche Entwicklung in den letzten fünf Jahren“, lässt sich Bushido in einer Mitteilung zitieren. Peter Rossberg fügt an: „Nach fünf Jahren und drei gemeinsamen Dokumentationen ist es Zeit für den Blick hinter die Kulissen dieser turbulenten Zeit. Dazu beleuchten wir die kriminellen Hintergründe der Deutschen Hip-Hop-Szene, woran sich sonst keiner traut.“

Der Musik-Streamingdienst RTL+ Musik hat für den heutigen Montag, 6. März, den Start eines neuen Podcasts bekannt gegeben, der immer montags veröffentlicht wird und zehn Ausgaben umfassen soll. Zu hören insind der Deutschrapper Bushido und der langjährige Kriminalreporter Peter Rossberg, die „ganz offen, unterhaltsam und schonungslos in die Hip-Hop-Welt“ eintauchen, wie es in der Ankündigung heißt. Thematisiert werden auch die vergangenen Jahre, in denen Bushido unter Polizeischutz stand und aus der Rap-Szene angefeindet wurde. Im Podcast blicken die beiden hinter die Kulissen und sprechen über den Einfluss der organisierten Kriminalität in dieser Musikszene, für die Bushido ein maßgeblicher Türöffner war.Produziert wird der Podcast «Backstage – mit Bushido und Peter Rossberg» von GoodGuys Entertainment, die auch die beiden Doku-Serien