Quotennews

Wenig Aufmerksamkeit für RTLZWEI

Felix Maier von 06. März 2023, 08:51 Uhr

Am heutigen Montag wird RTLZWEI 30 Jahre alt! Das wollte Grünwald mit Sonderprogrammierungen am Sonntag feiern, das kam jedoch nicht wirklich an.

Die Idee war sicherlich eine sehr gute. «Mila Superstar», «Sailor Moon», «Dragon Ball» und dann noch «X-Factor» - allein bei den Namen der Formate dürften bei zahlreichen Fernsehzuschauern die Kindheitserinnerungen hochkommen. Das wollte «Mila Superstar» startete den Klassik-Marathon um 13:25 Uhr vor 0,24 Millionen Zuschauern und 0,19 Millionen Umworbenen. Der gesamte Marktanteil von 1,7 Prozent kann hier nicht wirklich glänzen, immerhin lieferte die Zielgruppe mit 5,5 Prozent einigermaßen ab. In drei weiteren Folgen kam RTLZWEI auf 0,21, 0,24 und nochmal 0,24 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil von 1,5 auf 1,7 und 1,6 Prozent wanderte. Die Zielgruppe fiel mit 0,15 Millionen Werberelevanten auf 4,6 Prozent, dann stieg das Interesse auf 0,17 und 0,18 Millionen und damit auf 5,4 und 5,5 Prozent.



«Sailor Moon» ab 15:15 Uhr startete insgesamt besser mit 0,29 Millionen Zuschauern, jedoch auch lediglich mit 1,9 Prozent am Markt. Dafür blieb die Zielgruppe recht freundlich, 0,26 Millionen Umworbene sorgten für gute 7,6 Prozent. In drei weiteren Folgen waren 0,3, 0,32 und 0,29 Millionen Zuschauer möglich, es ergaben sich Marktanteile von 1,8, 2,0 bis auf 1,7 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen blieben konstant gut bei 0,25, 0,26 und 0,23 Millionen Zuschauern, prozentual ergaben sich 6,9, 7,3 und 6,3 Prozent. «Dragon Ball» konnte hiermit ab 16:45 Uhr nicht gänzlich mithalten.



Den Auftakt verfolgten 0,24 Millionen Zuschauer und damit 1,4 Prozent des TV-Marktes, die Zielgruppe fiel auf 0,18 Millionen und damit auf 4,6 Prozent. In der Folge ergaben sich 0,27, 0,25 und erneut 0,27 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil von 1,5 auf 1,3 und schließlich 1,4 Prozent wanderte. Die klassische Zielgruppe steigerte sich auf 0,21, 0,2 und 0,2 Millionen Umworbene, hiermit waren Marktanteile von 5,2, 4,6 und 4,7 Prozent möglich. Weiter ging es ab 18:20 Uhr mit zwei alten Episoden «X-Factor: Das Unfassbare». Hierzu steigerte sich das Interesse deutlich. Es waren 0,37 und 0,44 Millionen Zuschauer drin, dennoch blieb der Marktanteil bei 1,7 und 1,6 Prozent. Die Zielgruppe ließ mit 0,17 und 0,19 Millionen wieder etwas nach, hier wurden 3,5 und 3,2 Prozent erreicht.



Alles wartete natürlich auf die zwei neuen Episoden von «X-Factor: Das Unfassbare». Zur Primetime begrüßte Jonathan Frakes 0,55 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI, hiervon ließen sich 0,28 Millionen der Zielgruppe zuordnen. Mit diesen Reichweiten waren 1,7 und 3,3 Prozent drin. Die zweite neue Episode lief ab 21:15 Uhr vor noch 0,5 Millionen Zuschauern, sodass der gesamte Marktanteil stabil bei 1,7 Prozent blieb. Die werberelevante Zuschauerschaft reduzierte sich marginal auf 0,27 Millionen, der Marktanteil stieg der Uhrzeit geschuldet jedoch auf 3,5 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

