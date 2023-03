Apple TV+ veröffentlicht Boris-Becker-Doku am Osterwochenende

TV-News

Der Doku-Zweiteiler startet in rund einem Monat beim Streamingdienst des iPhone-Herstellers.

Der kalifornische Technologiekonzern Apple hat das Startdatum für die zweiteilige Dokumentation über Ex-Tennisprofi und Straftäter Boris Becker angekündigt. Demnach wirdam Karfreitag, 7. April, beim Streamingdienst Apple TV+ debütieren, nachdem die Doku auf der Berlinale kürzlich ihre Weltpremiere feierte.Der von Alex Gibney inszenierte und von John Battsek produzierte Dokumentarfilm verspricht, „jeden Aspekt des Mannes zu erforschen, der zu einer Tennis-Sensation wurde, nachdem er im Alter von nur 17 Jahren Wimbledon gewonnen hatte und 49 Karrieretitel errang, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille, sowie dessen prominentes, manchmal turbulentes Privatleben“, wie es in der Beschreibung heißt. Die Filmemacher hatten drei Jahren lang Zugang zu Boris Becker, einschließlich der Zeit, in der er sich in Großbritannien vor Gericht verantworten musste und letztendlich schuldig gesprochen wurde. Aus der Haft kam er Ende des vergangenen Jahres vorzeitig frei.Neben Interviews mit dem Wimbledon-Champion selbst enthält es Kommentare von seiner Familie, Freunden und Rivalen, darunter John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich. Der Dokumentarfilm ist eine Koproduktion von Battseks Ventureland und Gibneys Jigsaw Productions in Zusammenarbeit mit Lorton. Battsek und Gibney produzieren neben George Chignell und Erin Edeiken. Ausführende Produzenten sind Stacey Offman, Richard Perello, Kerstin Emhoff, Andrew Ruhemann, Julian Bird, Duncan Ford und Ed Barratt.