Alex Gibney soll Elon-Musik-Doku machen

Kino-News

Der Oscar-Preisträger soll den Tesla-Chef gut in Szene setzen.

Elon Musk wird im Mittelpunkt eines neuen Dokumentarfilms von Alex Gibney stehen, dem Oscar-prämierten Regisseur von «Going Clear: Scientology and the Prison of Belief». Gibney, der bereits seit Monaten mit der Produktion beschäftigt ist, kündigte das Projekt am Montag an und sagte, er sei "sehr aufgeregt", Musk zu verfilmen. Der Film wird als "endgültige und ungeschminkte Untersuchung des Multimilliardärs, Tech-Unternehmers und CEO von Tesla, SpaceX und Twitter" beschrieben.Der Tech-Mogul Musk erreichte Ende 2022 den Höhepunkt seiner Karriere, als er die 44 Milliarden Dollar teure Übernahme von Twitter abschloss und versprach, das Nutzererlebnis auf der Plattform zu verändern und das "Gleichgewicht" in der Nutzerschaft wiederherzustellen (einschließlich der Beseitigung von Bot-Accounts, die laut Musk zuvor auf der Website grassierten)."Jetzt ist die Zeit reif für ein gründliches Porträt von Elon Musk, der unbestreitbar eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit ist. Closer Media ist begeistert, gemeinsam mit Alex Gibney, Anonymous Content und Double Agent die Herausforderung anzunehmen, Musk und seinen Einfluss auf die Welt zu untersuchen", so Closer Media-Gründer Zhang Xin.