«Citadel»: Russo-Brüder zeigen erste Ausschnitte

US-Fernsehen

Die Serie mit Richard Madden soll demnächst veröffentlicht werden.

Nach fast zwei Jahren Produktionszeit hat Amazon Prime Video endlich den Vorhang fürgelüftet, die ambitionierte neue Spionageserie mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas in den Hauptrollen, und am Montag den ersten Trailer veröffentlicht.Die Serie soll als Mutterschiff für mehrere geplante Spin-offs dienen, die in verschiedenen Ländern angesiedelt sind und in der jeweiligen Landessprache aufgeführt werden: «Citadel»-Serien, die in Italien und Indien starten, sind bereits in Arbeit, eine weitere Show in Mexiko ist ebenfalls geplant. Es ist eine gigantische und teure Wette auf ein originelles Konzept, das bis zu diesem Monat im Dunkeln blieb.Wie die ausführenden Produzenten Joe und Anthony Russo auf einer Pressekonferenz Ende Februar erklärten, stammt «Citadel» von der Chefin von Amazon Studios, Jennifer Salke, die an die Russos und ihr unabhängiges Studio AGBO herantrat, um eine globale Spionageserie zu produzieren. AGBO hatte sich ursprünglich mit Josh Appelbaum und Andre Nemec vom Drehbuchautorenkollektiv Midnight Radio zusammengetan, um die Serie zu produzieren. Appelbaum und Nemec verließen die Serie jedoch Ende 2021, als die Produktion schon weit fortgeschritten war, und David Weil («Hunters») übernahm die Zügel als neuer Showrunner, der unter anderem umfangreiche Nachdrehs im Jahr 2022 beaufsichtigte.