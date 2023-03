«Volles Haus!» hat wieder schreckliche Quoten

Quotennews

Fast drei Stunden lang Dokumentationen hatte Sat.1 in der Primetime angekündigt. Eigentlich wollte man zunächst nur «Navy CIS» ausstrahlen.

Am Dienstag, den 7. März, sollten eigentlich zwei Ausgaben von «Navy CIS» das Programm bereichern, die zwei Dokus anlässlich des Weltfrauentags sollten zwischen 22.15 und 01.00 Uhr laufen. Allerdings haben die Verantwortlichen am 20. Februar die Pläne umgeworfen. Die zweistündige Dokumentationerreichte bis 22.05 Uhr 0,41 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 1,6 Prozent ein. Die Sendung mit Marlena Lufen und Sarah Bora holte 0,20 Millionen junge Menschen ab, die für 3,5 Prozent Marktanteil verantwortlich waren.Es folgte die Sendung, in der Moderator Philipp Hageni das Thema häusliche Pflege in den Vordergrund stellte. Er besuchte Angehörige und entwickelte Ideen, um den Alltag zu erleichtern. Die einstündige Sendung verzeichnete 0,38 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich dabei 2,1 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,14 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil belief sich auf 3,7 Prozent.Um 16.00 Uhr war weiterhin keine Begeisterung fürvorhanden. Lediglich 0,24 Millionen Menschen schalteten zwischen 16.00 und 17.30 sowie von 18.00 bis 19.00 Uhr ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 1,6 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 2,1 Prozent ermittelt. Nur 50.000 werberelevante Zuschauer wurden gemessen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr bekamen die Zuschauer entweder Regionalmagazine oder Danni Büchner und Gina-Lisa Lohfink zu sehen. 0,25 Millionen sahen dies, 1,7 Prozent Marktanteil fuhr der Sender ein. Sat.1 sicherte sich 0,06 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 2,4 Prozent.