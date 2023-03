Hagedorn, Wehle & Wackert: Sat.1 erweitert «Volles Haus!»-Team

TV-News

Das Set der neuen Sat.1-Nachmittagsshowsteht, doch die letzten Schrauben war bislang noch nicht festgezogen. Dies macht derzeit nicht zuletzt auch die Corona-Erkrankung von Jochen Schropp sichtbar, denn der Sender hatte bislang noch keine Ersatzmoderatoren bekannt gegeben – bis jetzt. Am Dienstagmittag gab der Bällchensender nun bekannt, dass Christian Wackert, der Schropp am Montag vertreten hatte, künftig fest zum Moderatoren-Team neben Jasmin Wagner und Schropp zählen würde.„Ich stelle mir vor, dass es in «Volles Haus!» genauso wird, wie in meiner ehemaligen WG in Hamburg: immer eine volle Hütte! Es wird nie langweilig, es ist immer etwas los und wir können mit den Zuschauer:innen eine gute Zeit verbringen. Ich sehe ein richtig «Volles Haus!» mit viel Gefühl, guter Laune, Verständnis und Themen, die uns allen nah sind“, so Wackert, der den Zuschauern aus dembekannt ist und bereits in der Debütfolge der Nachmittagssendung zu Gast war.Weiterhin hat Sat.1 bekannt gegeben, dass auch Britt Hagedorn, deren Talkshowin «Volles Haus!» integriert ist, ebenfalls wechselweise durch die Sendung führen werde. „Für mich ist «Volles Haus!» das perfekte Pendant zu meinem Talk: Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Menschen und bin gerne die Front-Frau, die durch ein Gespräch führt. On top bekomme ich nun tolle Sparring-Partner an meine Seite und ganz viel Zeit, um gemeinsam mit den Zuschauer:innen den Tag aufzuarbeiten. Die beiden Puzzle-Teile greifen toll ineinander und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf meinen Einzug in «Volles Haus!»“, lässt sich die Moderatorin zitieren.Zu guter Letzt hat sich Sat.1 auch Verstärkung vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen geholt, denn auch Madeleine Wehle wird «Volles Haus!» künftig moderieren. Sie war zuletzt für den rbb im Vorabendprogramm tätig. Zuvor moderierte sie unter anderem den MDR-Talk «Riverboat». Über ihre neue Aufgabe sagt sie: „Nach einem Mini-Zimmer im Studentenwohnheim mit Baby, einer Dusche für 12 Leute und zwei Kochplatten für die ganze Etage war ich für immer geheilt vom WG-Leben. Sag niemals nie! Ich starte jetzt einen zweiten Versuch. Meine neuen Mitbewohner:innen sehen auch nicht so aus, als würden sie heimlich Joghurt aus dem Kühlschrank klauen (lacht). Im Gegenteil, diesmal habe ich ein sehr gutes Gefühl. Wir halten zusammen – und gemeinsam die Tür auf für unsere Gäste und Zuschauer:innen: Kommt rein in unser «Volles Haus!», fühlt Euch wohl, das kann ein Zuhause werden für uns alle.“In wechselnden Duos führt das Quintett künftig gemeinsam durch die dreistündige Nachmittagsshow. Die Zusammensetzung der Paarungen ließ Sat.1 in seiner Mitteilung offen. Sat.1- Chefredakteurin Juliane Eßling sagt: „Mit Madeleine Wehle, Chris Wackert und Britt Hagedorn haben wir die perfekten Moderations-Partner:innen für Jochen Schropp und Jasmin Wagner gefunden. Sie sind nahbar und bringen große Kompetenz mit. Madeleine kennen die Zuschauer:innen bereits aus dem rbb, NDR und MDR , wo sie über viele Jahre unterschiedliche Programme moderiert hat. Chris Wackert bringt sehr viel Liveshow-Erfahrung aus dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen» mit und hat seine Moderations-Premiere bereits gestern bravourös in «Volles Haus!» gemeistert. Und Kult-Talkmasterin Britt Hagedorn bespricht schon seit dem «Volles Haus!»-Start täglich die Themen, die uns alle bewegen, mit ihren Talk-Gästen. Wir sind begeistert, sie nun als volle «Volles Haus!»-Mitbewohnerin gewonnen zu haben.“