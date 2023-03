«Rachael Ray» hört auf

US-Fernsehen

Die Talkshow endet nach fast 20 Jahren.

Die Talkshowwird im Frühjahr nach 17 Staffeln im Tagesprogramm abgesetzt. Die Entscheidung, die montags bis freitags ausgestrahlte Talkshow einzustellen, kommt, nachdem die Serie in den letzten Jahren erhebliche Einbußen bei den Einschaltquoten zu verzeichnen hatte. Ray ist weiterhin auf Food Network und anderen Sendern zu sehen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Ray ihren Ausstieg aus der täglichen Talkshow vorbereitete, war ihr Schritt, eine neue Produktionsfirma, Free Food Studios, zu gründen."In meinen mehr als 20 Jahren beim Fernsehen habe ich 17 wunderbare Jahre im Tagesfernsehen verbracht", sagte Ray. "Ich habe jedoch die Entscheidung getroffen, dass es für mich an der Zeit ist, das nächste aufregende Kapitel meiner Fernsehkarriere aufzuschlagen. Meine Leidenschaften haben sich von der Talkshow-Produktion und dem Syndication-Modell hin zu einer Plattform entwickelt, die nicht durch die traditionellen Regeln des Vertriebs beeinträchtigt wird. Ich bin begeistert, neue und aufstrebende kulinarische Talente auf allen Plattformen vorstellen und fördern zu können. Deshalb freue ich mich darauf, meine ganze Energie in meinen kürzlich angekündigten Produktionszweig, Free Food Studios, zu stecken. Ich danke all unseren Partnern, der Crew und den Partnern der Rachael Daytime Show für die wunderbaren Jahre, die wir alle zusammengearbeitet haben.""Als Rachael Ray vor 17 Jahren mit ihrer Show debütierte, war sie ein Gamechanger in der Daytime-Szene. Sie machte Kochen für die breite Masse zugänglich, brachte den Zuschauern einfache Lösungen bei, wie sie ihr Leben verbessern können, und entlockte den prominenten Gästen mit ihrer sympathischen, bodenständigen Art großartige Geschichten", sagte Steve LoCascio, Präsident von CBS Media Ventures. "Wir sind stolz darauf, dass wir mit Rachael und ihrem Team so viele Jahre lang eine so erfolgreiche Sendung produziert haben. Wir werden Rachael jeden Tag in der Sendung vermissen, aber wir werden immer eine Familie sein."