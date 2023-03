Shea Whigham macht bei «Bass Reeves» mit

US-Fernsehen

In der nächsten Fernsehserie aus dem Hause von Taylor Sheridan wird der «Fargo»-Star zu sehen sein.

Shea Whigham wurde für eine wiederkehrende Gastrolle in der Seriebesetzt, die derzeit für Paramount+ produziert wird. David Oyelowo spielt die Hauptrolle in der Serie, die auf dem Leben des titelgebenden legendären Anwalts basiert. In der Serie spielen außerdem Barry Pepper, Dennis Quaid, Forrest Goodluck, Lauren E. Banks, Grantham Coleman und Demi Singleton mit.In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass die Serie "den legendären Gesetzeshüter des Wilden Westens zum Leben erwecken wird. Reeves, der als größter Held der amerikanischen Geschichte gilt, arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Ureinwohnerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden."Whigham wird als Col. George Reeves auftreten, der als "aufrechter und unglaublich grausamer Meister des Bass Reeves" beschrieben wird. Die Dreharbeiten zur neuen Serie finden derzeit in Texas statt. Über die Serie wurde erstmals im September 2021 berichtet, als Oyelowo einen Gesamtvertrag mit Paramount (damals ViacomCBS) und MTV Entertainment Studios unter seinem Yoruba Saxon-Unternehmen unterzeichnete. Taylor Sheridan hat die Serie entwickelt.