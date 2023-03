Bryan Cogman übernimmt die Regie bei «Zorro»

US-Fernsehen

In der neuen Serie bei Disney+ spielt Wilmer Valderrama die Hauptrolle.

Bryan Cogman hat als Autor, Showrunner und ausführender Produzent für die neue Seriemit Wilmer Valderrama in der Hauptrolle bei Disney+ unterschrieben, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ bestätigt.Ursprünglich wurde berichtet, dass sich die Serie im Dezember 2021 bei dem Streamer in Entwicklung befindet. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Als seine Familie von einer Tragödie heimgesucht wird, kehrt der privilegierte Caballero Diego de la Vega (Valderrama) in seine Heimatstadt El Pueblo de Los Angeles zurück und entdeckt dort eine Kultur der Korruption und Ungerechtigkeit, die ihn dazu bringt, den Mantel des maskierten Selbstjustizlers Zorro zu übernehmen – Amerikas erstem wahren Superhelden."Cogman arbeitet zusammen mit den anderen ausführenden Produzenten Gary Marsh, Valderrama und John Gertz an der Serie. Disney Branded Television wird die Serie produzieren. Cogman ist vor allem für seine lange Mitarbeit an der HBO-Megahit-Serie «Game of Thrones» bekannt, bei der er zuletzt als Autor und Co-Executive Producer tätig war.