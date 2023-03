«Devil in the White City» geht nicht in Serie

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen konnten sich mit Hulu nicht über Bestellung der Serie einigen.

Die Serienadaption vonwird bei Hulu nicht mehr fortgeführt. Die Serie war ursprünglich im August 2022 bei dem Streamer in Serie bestellt worden, nachdem sie dort 2019 in Entwicklung gegeben worden war. Zum Zeitpunkt der Bestellung war Keanu Reeves für eine der Hauptrollen vorgesehen, Todd Field sollte Regie führen.Das Fachblatt „Variety“ berichtete damals, dass Field im Oktober aus der Serie ausgestiegen ist, und auch Reeves habe die Serie verlassen. Quellen zufolge hatte Reeves unter anderem wegen Fields Beteiligung an der Serie unterschrieben, verließ die Serie aber, als Field ausstieg. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, gibt es Pläne, das Projekt an andere Anbieter zu verkaufen.Laut der offiziellen Beschreibung erzählt die Serie "die wahre Geschichte von Daniel H. Burnham, einem anspruchsvollen, aber visionären Architekten, der mit der Weltausstellung von 1893 in Chicago Geschichte schreiben will, und Dr. H. H. Holmes, Amerikas erstem modernen Serienmörder und dem Mann hinter dem berüchtigten 'Murder Castle', das im Schatten der Ausstellung gebaut wurde." Reeves wurde für die Rolle der Burnham verpflichtet, während für Holmes noch keine offizielle Besetzung bestätigt wurde.