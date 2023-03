Internationale Koproduktion «The Gymnasts» feiert im April Deutschlandpremiere

TV-News

In den Hauptrollen der Coming-of-Age-Serie spielen echte Turnerinnen.

International ist die italienisch-deutsche Dramaseriebereits im Oktober 2022 beim Streamingdienst Paramount+ erschienen, nun hat auch das ZDF einen Starttermin für die Coming-of-Age-Reihe bekannt gegeben. In der ZDFmediathek werden alle sechs Folgen ab dem 15. April um 10:00 Uhr zur Verfügung stehen. Im linearen Fernsehen sind die Folgen bei ZDFneo im Programm, der Spartensender zeigt am Mittwoch, 19. April, und Donnerstag, 20. April, jeweils ab 21:45 Uhr drei Folgen am Stück.«The Gymnasts» spielt in der Welt des Kunstturnens und basiert auf dem Roman "Corpo Libero" von Ilaria Bernardini. Im Mittelpunkt stehen sowohl die Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden als auch die Angst davor. Es ist die Geschichte eines Sports, der die Leichtigkeit und das Fliegen von Körpern feiert, aber auf paramilitärischem Drill, strenger Disziplin und persönlichen Opfern basiert. Die Handlung dreht sich um die 15-jährige Martina del Bianco, gespielt von Alessia De Falco. Sie ist Kunstturnerin bei "Vis Invicta", einem Team aus Neapel. Nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause nimmt Martina zum ersten Mal wieder an einem Wettkampf teil. Dabei muss sie nicht nur ihre Angst überwinden, noch einmal zu stürzen, sondern auch ihren Platz in der Mannschaft wiederfinden. Denn hier gibt inzwischen die dominante Carla, gespielt von Giada Savi, den Ton an.Beim renommierten Winter Fox-Turnier misst sich Martina gemeinsam mit der italienischen Mannschaft eine Woche lang in der kargen und verschneiten Landschaft der Abruzzen mit anderen europäischen Teams. Ihre größte Konkurrenz: die Rumäninnen und ihr Star Angelica Ladeci (Catinca Petrescu). Die Mädchen von Vis Invicta wollen bei diesem Turnier jedoch unbedingt glänzen, um sich so einen Platz im Olympiakader ihres Landes zu sichern. Ihr eigener Ehrgeiz wird dabei von Mannschaftsarzt Alex (Filippo Nigro) getrieben und von Trainerin Rachele (Antonia Truppo) herausgefordert. So gehen Martina und ihre Mannschaft bis an ihre körperlichen und mentalen Grenzen ¬– und darüber hinaus. Bis der Druck schließlich zu groß wird und ein Mord geschieht.«The Gymnasts» ist eine Koproduktion von Indigo Film und Network Movie, hergestellt in Zusammenarbeit mit ZDF Studios, in Koproduktion mit ZDFneo , in Zusammenarbeit mit RAI Fiction, Paramount+, All3Media International. Die Regie übernahmen Cosima Spender und Valerio Bonelli nach den Drehbüchern von Chiara Barzini (Folgen 1-6), Ilaria Bernardini (Folgen 1-6), Ludovica Rampoldi (Folgen 4 und 5), Giordana Mari (Folgen 1, 2 und 4), in Zusammenarbeit mit Giordana Mari (Folgen 3, 5 und 6).„Eine mitreißende Geschichte und eine hochkarätige Besetzung, sowohl vor als auch hinter der Kamera, das sind die Zutaten für eine großartige europäische Serie – was «The Gymnasts» einmal mehr beweist: Regisseurin Cosima Spender ist eine preisgekrönte Dokumentaristin, ihr Co-Regisseur und Ehemann Valerio Bonelli hat als Cutter bereits für Regie-Ikonen wie Ridley Scott und Stephen Frears gearbeitet. Durch die Augen ihrer jungen Darstellerinnen – allesamt echte Turnerinnen – erhalten wir, in wunderschönen Bildern und zugleich ungeschönt authentisch, Einblicke in die hart umkämpfte und in diesem Fall sogar tödliche Welt der Mädchen. Wir freuen uns sehr, das ZDFneoriginal «The Gymnasts» in ZDFneo und schon vorab in unserer ZDFmediathek zu präsentieren“, erklärt Simone Emmelius, Hauptredaktionsleiterin Internationale Fiktion beim ZDF.