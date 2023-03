Primetime-Check

Wie viele Menschen wollten die ersten beiden «Der Schwarm»-Folgen im ZDF sehen? Wie gut konnte «99 – Eine:r schlägt sie alle» gegen «Wer wird Millionär?» und «First Dates Hotel» punkten?

Sieger des Montagabends wurde das ZDF mit den ersten beiden Folgen von, die 6,82 Millionen Zuschauer sehen wollten. Mit Marktanteilen von 24,4 Prozent bei allen und 11,7 Prozent lief es in beiden Zuschauergruppen sehr gut. Das-Begleitprogrammbehielt ab 21:43 Uhr noch 4,96 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken leicht auf 19,9 und 8,8 Prozent.informierte ab 22:13 Uhr noch 2,87 Millionen Menschen. Marktanteile von 14,2 und 8,3 Prozent wurden ausgewiesen.Im Ersten warzu sehen, die Naturdoku kam auf 2,50 Millionen Interessierte.überzeugte nur 1,85 Millionen zum Dranbleiben. Der Marktanteil sank von 8,9 auf 7,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,4 und 5,0 Prozent ausgewiesen.steigerte die Marktanteile ab 22:14 Uhr auf 8,3 Prozent bei allen und 7,0 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schalteten 1,62 Millionen ein.Jeweils rückläufige Einschaltquoten verbuchtebei RTL undbei VOX. Das Günther-Jauch-Quiz brachte es mit 3,25 Millionen Zuschauern auf 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das eingeschobeneinformierte 2,53 Millionen RTL-Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 10,2 Prozent ausgewiesen. Die Kuppelshow mit Roland Trettl war bei 1,05 Millionen gefragt, sodass der Sender mit der roten Kugel 8,1 Prozent und somit einen neuen Staffeltiefstwert verbuchte (Vorwoche: 9,0 Prozent). Gewinner war die Sat.1-Gameshow, die sich im Vergleich zur Vorwoche um 0,3 Punkte auf 6,2 Prozent Marktanteil verbesserte. Auch die Gesamtreichweite stieg leicht auf 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Überzeugend war auch die Leistung von RTLZWEI mit der-Doppelfolge. Diesmal schalteten 0,72 und 0,84 Millionen Zuschauer – neuer Staffelrekord – ein, sodass die Zielgruppenwert von guten 5,6 auf starke 6,1 Prozent stieg. Mitbeschäftigten sich 0,63 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe kam der Unterföhringer Sender auf ansehnliche 8,3 Prozent. Kabel Eins zeigte den Spielfilmund unterhielt 0,67 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen holte man verhältnismäßig starke 6,9 Prozent.