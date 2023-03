Paramount plant BET zu verkaufen

Wirtschaft

Tyler Perry könnte eine Mehrheitsbeteiligung erwerben.

Die Medienmogule Tyler Perry und Byron Allen wetteifern um den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der BET Media Group, während der Eigentümer Paramount Global Berichten zufolge einen Verkauf des Unternehmens in Erwägung zieht. Der US-Branchendienst ‚Variety‘ hat bestätigt, dass Perry in Gesprächen ist, um das Netzwerk zu erwerben, während ein Sprecher von Allen erklärte, dass der Gründer der Allen Media Group auch "am Kauf von BET interessiert ist und er den Erwerb des Netzwerks verfolgen wird".Perry besitzt derzeit eine Minderheitsbeteiligung an dem von CEO Scott Mills geleiteten Unternehmen, zu dem auch die Kabelsender BET und VH1 gehören, und produziert außerdem einen großen Teil der Programme, die auf BET und dem Streamer BET+ verfügbar sind, den er 2019 mit ins Leben gerufen hat. Zu den BET-Abteilungen gehört auch die Produktionsfirma BET Studios, an der Kenya Barris, Rashida Jones und Aaron Rahsaan Thomas eine Minderheitsbeteiligung halten.Perry und BET haben eine lange Geschichte, da das Netzwerk seinen ersten Spielfilm, «Diary of a Mad Black Woman» von 2005, mitfinanziert hat. Im Jahr 2017 schloss Perry einen langfristigen Filmvertrag mit Paramount ab, der im Mai 2020 mit einem Fernsehvertrag begann. Die Partnerschaft war ein lukratives und erfolgreiches Unterfangen für Perry, Bob Bakish, Präsident und CEO von Paramount Global, und BETs Mills.