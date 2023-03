Seven.One Audio und Podigee gründen Audio-Netzwerk

Vermischtes

Mit der Kooperation möchten die beiden Parteien eine qualitativ hochwertige Vermarktungslösung für kleinere Podcasts bieten, um ihnen die Chance zu bieten, sich besser zu monetarisieren.

Der Podcast-Bereich der Seven.One Entertainment Group, Seven.One Audio, und der international aktive Podcast-Hoster Podigee haben sich zusammengetan, um ein neues Audio-Netzwerk zu gründen. Die neue Kooperation soll erstmals eine „skalierbare und qualitativ hochwertige Vermarktungslösung“ auch für Podcasts mit kleineren und mittleren Reichweiten ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heißt.Podigee hostet rund 20.000 Podcasts, von denen 90 Prozent bislang unvermarktet sind. Durch die Kooperation mit Seven.One Audio haben nun auch diese kleinen und mittleren Podcasts die Chance, ihre Inhalte mit Hilfe eines von Podigee entwickelten Self-Service-Tools auch im Mid- und Longtail erfolgreich zu monetarisieren. Seven.One Audio soll dabei für den Part des Werbemarkt zuständig sein und ihm Zugang zu einer umfassenden Podcast-Bandbreite über alle Genres und Zielgruppen hinweg bieten.Seit dem 6. März können an Podigee angeschlossene Publisher mit einer Reichweite ab 50.000 Abrufen pro Monat ihre Podcasts über ein Self-Service-Tool zur Vermarktung bereitstellen. Diese Funktion wird sukzessive auch Publishern mit geringerer Reichweite zur Verfügung gestellt. In dem automatisierten Prozess nehmen sie zum einen eine inhaltliche Kategorisierung ihrer Inhalte vor und machen zum anderen Angaben zu Zielgruppen und weiteren soziodemografischen Daten. Sie können selbst bestimmen, wo die Ads ausgespielt werden sollen oder welche Branchen für eine Vermarktung in Frage kommen. Um eine hundertprozentige Brand-Safety für den Werbemarkt zu gewährleisten, prüft und verifiziert das Sales-Team der Seven.One Audio anschließend die Angaben für jeden der angemeldeten Podcasts. So soll jeder Spot speziell für den jeweiligen Kunden und passgenau zur gewünschten Zielgruppe produziert und von professionellen Sprechern in bekannter Podcast-Werbemanier – auf Wunsch auch im Dialog – eingesprochen werden, um so eine gleichbleibend hohe Qualität analog zu den im Podcast gängigen Host-Read-Ads zu gewährleisten„Mit Podigee gewinnen wir Deutschlands führenden Podcast-Hoster als Kooperationspartner. Gemeinsam ermöglichen wir es nun auch Podcast-Publishern mit kleinerer Reichweite, ihre Inhalte im Werbemarkt zu monetarisieren. Damitschaffen wir das größte plattformunabhängige Vermarktungsnetzwerk für Premium-Podcastvermarktung - bei 100-prozentiger Markensicherheit und mit skalierbaren Reichweiten. Mit dem neuen Audio-Netzwerk erschließen wir ein riesiges Potenzial an bisher weitgehend unvermarkteten Podcasts für den Werbemarkt“, erklärt Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio.Mateusz Sójka, Mitgründer und CEO von Podigee, fügt an: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Seven.One Audio, dem größten Podcast-Vermarkter Deutschlands, bekannt zu geben. Sie bietet eine großartige Chance für Podcaster:innen, die hochwertige Inhalte produzieren, aber bisher Schwierigkeiten hatten, ihr Publikum zu monetarisieren. Dank dieser Kooperation und der von Podigee in-house entwickelten Technologie können wir ihnen neue Möglichkeiten bieten im Mid- und Longtail Einkommen zu erzielen und Teil der wachsenden Podcast-Industrie zu werden. Gemeinsam mit Seven.One Audio können wir nun unseren Podcaster:innen passgenaue Premium-Audio-Kampagnen anbieten und Mehrwert für alle Parteien schaffen. Und die Creator können sich auf das fokussieren, was sie am besten können: tollen Audio-Content erstellen. Dies ist ein enormer Schritt für den deutschsprachigen Podcast-Markt, und wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zu leisten.“