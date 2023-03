Neue «Mord mit Aussicht»-Folgen in Arbeit

TV-News

Aktuell laufen die Dreharbeiten für 13 neue Episoden mit Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen in den Hauptrollen.

Die ARD dreht derzeit neue Folgen der Krimikomödien-Serie, die im vergangenen Jahr nach sieben Jahren Pause mit neuer Besetzung reaktiviert wurde. Mit 13 Episoden umfasst die nun fünfte Staffel mehr als doppelt so viele wie die Neuauflage. In der Hauptrolle spielt erneut Katharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler, die von Sebastian Schwarz als Polizeioberkommissar Heino Fuß und Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel unterstützt wird. Die Dreharbeiten laufen seit dem heutigen Montag. Geplant ist die Ausstrahlung für das zweite Quartal des kommenden Jahres.Die Regie bei der neuen Staffel führen Markus Sehr, Oliver Schmitz und Felix Stienz. Neben Wackernagel, Schwarz und Bühnen gehören zum festen Ensemble Petra Kleinert als Heike Schäffer, Schiedsamt-Vorsitzender Hans Zielonka (Michael Hanemann), Kai Schumann als Schweinebauer Gisbert Cremer, Cem Ali Gültekin als Imbissbesitzer Mehmet Özdenizmen, Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler) und die ewig maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs) und Johannes Rotter als Pfarrer Puttermann. Außerdem mit dabei sind unter anderem Therese Dürrenberger, Roland Riebeling, Patrick Heyn, Bennik Gehring, Michael Schäfer, Michael Wittenborn, Milena Dreissig, Stevko Hanushevsky und Merle Wasmuth.Die fünfte «Mord mit Aussicht»-Staffel wird von Claussen+Putz Filmproduktion produziert. Als Headautor fungiert Johannes Rotter. Die Folgen-Drehbücher stammen von Johannes Rotter sowie von Tanja Bubbel, Christine Heinlein & Martin Dolejs, Martin Ritzenhoff, Antonia Rothe-Liermann, Frederick Schofield. Produzent seitens Claussen+Putz ist Jakob Claussen, Producer ist Thomas Klimmer und Development Producerin Amelie Syberberg. Für den WDR sind Karin Laub als Producerin und Alexander Bickel als Executive Producer tätig. Gedreht wird bis Mitte November in Köln und Umgebung.