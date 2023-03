ABC entwickelt BBC-Comedy

US-Fernsehen

Der Sender möchte mit «Motherland» eine neue Serie starten.

Die britische Comedy-Sensationwird nach mehreren Jahren in Arbeit eine US-Adaption auf ABC bekommen. Mehrere Quellen berichten, dass ABC kurz davor steht, einen Pilotauftrag für ein amerikanisches Remake der BBC-Hitkomödie zu unterzeichnen. Die Serie wurde zuvor von Lionsgate, das die weltweiten Vertriebsrechte besitzt, bei Hulu gestartet, wechselte aber im letzten Jahr zu ABC, das wohl eine viel breitere Plattform ist.Von «Motherland» wurden seit 2016 drei Staffeln bei der BBC ausgestrahlt. Die Serie startet in einem Viertel im Westen Londons und folgt einer verrückten Gruppe von Müttern (und einem Vater), die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber durch den täglichen Schulablauf und die gemeinsame Abscheu vor denen, die Elternschaft ein wenig zu ernst nehmen, vereint sind.Produziert wird die Serie von «Catastrophe»-Schöpferin Sharon Horgan und Clelia Mountfords Merman Television, geschrieben von Horgan, Helen Serafinowicz, Graham Linehan und Holly Walsh. Sie wurde erstmals 2016 auf BBC Two ausgestrahlt und hat sich zu einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Komödien Großbritanniens entwickelt. Die dritte Staffel wurde 2021 ausgestrahlt, und im Dezember kam ein Weihnachtsspecial heraus.