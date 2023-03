Mischkes «ProSieben Thema» über PFAS-Chemikalien punktet ordentlich

Quotennews

Eingerahmt war die über zweistündige Doku von «Galileo»-Formaten. Am Vorabend lief es dabei bedeutend besser als am späteren Abend.

ProSieben warf am Montagabend kurzfristig das Programm um, um sich mit einer Thematik zu befassen, die zuletzt durch die Medien ging: sogenannten „Forever Chemicals“ PFAS. Für die Dokumentationbegab sich Investigativ-Reporter Thilo Mischke auf die Spuren tödlicher Chemikalien. Für die über zweistündige Sendung interessierten sich 0,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, dies entsprach einem Marktanteil von mäßigen 2,4 Prozent. Mit 0,48 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe generierte der Unterföhringer Sender aber ordentliche 8,3 Prozent. Damit wiederholte ProSieben den Erfolg seiner Doku über die „verkaufte WM“ im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Katar.Im Nachlauf wiederholte ProSiebenzum Thema „Timefreeze Concorde“. Die einstündige Reportage über das Flugzeugunglück der Concorde im Jahr 2000 sicherte sich 0,35 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 2,3 Prozent bei allen und schwachen 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Weiter ging es mit, das sich mit dem Attentat auf den damaligen Präsidenten John F. Kennedy beschäftigte. 0,23 Millionen blieben bis 0:45 Uhr dran. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 2,8 respektive 4,7 Prozent.Thilo Mischkes Doku war rund herum ineingebettet, denn selbstverständlich lief auch an jenem Montagvorabend das Wissensmagazin am Vorabend. Stefan Gödde moderierte ab 19:00 Uhr vor 0,83 Millionen Zuschauern – keine ProSieben-Sendung hatte an diesem Tag mehr Zuschauer. Das Format befasste sich unter anderem mit der Fitness-Studio-Kette McFit. 0,46 Millionen werberelevante Zuschauer interessierten sich für den Beitrag von Vincent Dehler, sodass «Galileo» auf gute 9,7 Prozent Marktanteil kam. Auf dem Gesamtmarkt reichte es für solide 3,5 Prozent.