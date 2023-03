Svenrik stiehlt Winterscheidt die Show

Quotennews

Die neue Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» war schon mit dem Wildcard-Sieg von Helena in Folge besonders! Winterscheidt holt sich die Show zurück, doch nicht für lange.

Ganze vier Staffeln dauerte es, bis beidie Wildcard-TeilnehmerInnen eine Rolle spielten, jetzt geht es gefühlt jedoch um nichts anderes. Folge 1 am 19. Februar ging vor 1,52 Millionen Zuschauern und 1,03 Millionen Umworbenen an Helena Sigal aus Berlin. Das Interesse an der Show stieg mit der ersten Wildcard-Moderation, denn Folge 2 von Helena moderiert wollten 1,84 Millionen Zuschauer sehen, Werberelevante kamen 1,24 Millionen zusammen. Joko Winterscheidt stach als Kandidat alle Mitstreiter aus und holte sich seine Show zurück, für genau eine Woche.Gestern in der ProSieben-Primetime verlor Winterscheidt nicht nur seine Show erneut, abermals gewinnt mit Svenrik ein Wildcard-Teilnehmer die Moderation der nächsten Woche. Winterscheidts treffende Analyse nach dem erneuten Verlust seiner Show: "Was ist das für eine Staffel?" Aus TV-Sicht kann ProSieben mit dem dritten «WSMDS»-Abend zufrieden sein. Es schauten 1,59 Millionen Zuschauer in Unterföhring zu, der Marktanteil lag bei konstant ordentlichen 6,0 Prozent. Die klassische Zielgruppe definierte sich mit 17,4 Prozent auf ihrem Markt, hierzu waren 1,17 Millionen Umworbene nötig. Geht mit der nächsten Gast-Moderation das Interesse wieder nach oben, läuft es für die rote Sieben kommenden Sonntag wohl erneut wieder besser.Die «TV Total»-Wiederholung im Anschluss ließ dann aber doch deutlich nach. Es ging runter auf 0,34 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Die Zielgruppe verlor knapp eine Million Umworbene und erreichte mit 0,19 Millionen verbleibenden Werberelevanten noch 9,0 Prozent am entsprechenden Markt.