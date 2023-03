«You» erklimmt die Nielsen-Charts

US-Quoten

Auf dem zweiten Platz schlägt sich die NBC-Serie «New Amsterdam» sehr gut.

kehrt in die Nielsen Streaming Top10 Liste zurück und führt diese Woche die Rangliste der Titel an, nachdem Netflix letzten Monat die ersten fünf Episoden der neuesten Staffel der Serie veröffentlicht hatte. Während des Zeitfensters vom 6. bis 12. Februar wurde die Serie in den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit 1,73 Milliarden Minuten angesehen. Die zweite Hälfte von Staffel vier wurde am 9. März veröffentlicht. Laut Nielsens Aufschlüsselung zog die Thrillerserie ein ähnliches Publikum an wie «Friends» auf HBO Max mit 42 Prozent der Zuschauer zwischen 18 und 34 Jahren und einem Anteil von 65 Prozent an weiblichen Zuschauern.belegte mit 1,5 Milliarden Zuschauerminuten den zweiten Platz in der Liste – das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche und zog ein noch stärker weibliches Publikum (68%) an als «You». Dies ist die zweite Woche in Folge, in der der Titel mehr als eine Milliarde Minuten einspielt. Netflix hat im Januar zwei Staffeln der Serie hinzugefügt. Zuvor war «New Amsterdam» ursprünglich nur bei Peacock zum Streaming verfügbar.Trotz eines leichten Rückgangs belegteauf HBO Max mit 1,1 Milliarden Sehminuten auf dem Streamer den dritten Platz. Dies geschieht nach der Veröffentlichung der fünften Episode in diesem Zeitraum, was der Serie den bisher höchsten Rang in der Gesamtliste der Titel einbrachte.