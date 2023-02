Olaf Scholz hilft Maybrit Illner nicht

Quotennews

Das Staffelfinale von «Der Bergdoktor» punktete, Wintersport fuhr an diesem Donnerstag nur maue Werte ein.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte am Donnerstagabend bereits das dritte Mal die ZDF-Talkerin Maybrit Illner. Der erste Auftritt am 3. März 2022 holte 4,01 Millionen Zuschauer, die zweite Stippvisite erreichte am 7. Juli 2,80 Millionen Zusehende. Nun war Scholz zum traurigen Kriegsjubiläum der Ukraine wieder vor Ort.sicherte sich um 22.15 Uhr lediglich 2,22 Millionen Zuschauer und fuhr 11,4 Prozent Marktanteil ein, bei den jungen Menschen wurden schwache 0,23 Millionen sowie 4,9 Prozent Marktanteil gemessen. Das niedrige Ergebnis sowohl mit dem Fußball-Gegenprogramm bei RTL , als auch mit dem schwachen Sympathie-Werten des Kanzlers zusammenhängen.Im Staffelfinale vonkündigte Martin Gruber (Hans Sigl) an, er werde Ellmau verlassen. Doch zuvor wollte er noch die Knochenmarktransplantation von Katharina Schober (Sarina Radomski) begleiten. „Kein Weg zurück“, aus der Feder von Sabine Glöckner, verbuchte 5,95 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Arbeit von Sascha Thiel fuhr 21,0 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,58 Millionen Zuseher, der Marktanteil wurde mit 9,4 Prozent ausgewiesen.Am Nachmittag startete die 54. Nordische Skiweltmeisterschaft aus dem slowenischen Planica. Der klassische Skilanglauf der Frauen und Männer sicherte sich um 14.30 Uhr 1,33 sowie 1,48 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile belief sich auf 13,9 und 14,9 Prozent. Johannes Høsflot Klæbo (Norwegen) und Jonna Sundling (Schweden) holten nur 0,08 sowie 0,10 Millionen junge Menschen, sodass man auf einen Marktanteil von schwachen 6,0 und 6,9 Prozent kam. Um 17.00 Uhr ging es mit dem Skispringen der Frauen weiter, das Katharina Althaus (Deutschland) gewann. 1,95 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil wurde auf 12,1 Prozent beziffert. Die Sendung erreichte 3,3 Prozent Marktanteil.