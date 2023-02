Mäßiges Interesse für Martina Voss-Tecklenburg

Quotennews

Nach König Fußball machte das ZDF mit Ukraine und Russland weiter.

Die deutsche Frauenelf ist bereits für die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland qualifiziert, die im Juli und August 2023 ausgetragen wird. Bereits im September endete die Qualifikation, inzwischen muss das Team von Martina Voss-Tecklenburg, bei dem Alexandra Popp als Kapitänin aufgestellt ist, Testspiele absolvieren.In Duisburg traf man am Dienstag um 18.00 Uhr gegen die potenziellen Kontrahenten um den Weltpokal. Das Team spielte gegen Schweden (0:0), die Live-Übertragung mit Katja Streso, Reporterin Claudia Neumann und Expertin Tabea Kemme verfolgten lediglich 2,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Sendung verbuchte 11,4 Prozent Marktanteil. 0,29 Millionen junge Menschen sahen das lineare Fernsehen, das damit auf 6,5 Prozent Marktanteil kam. Bitter: Krimis, teilweise auch aus der Konserve, ziehen mehr Zuschauer an.«ZDFzeit» strahlte die Dokumentationaus, die von Florian Huber stammte. 2,60 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem ZDF im Anschluss an das Fußballspiel zu mauen 9,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,54 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei 9,2 Prozent.Ilka Brecht beschäftigte sich inebenfalls mit einem traurigen Jubiläum: Ein Jahr Ukraine-Krieg sahen bis 21.45 Uhr 2,34 Millionen Zuschauer, sodass man auf einen Marktanteil von 9,1 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,58 Millionen erreicht, der Marktanteil wurde mit 10,3 Prozent beziffert.