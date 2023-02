Renata Lusin verzichtet auf «Lets Dance»-Teilnahme

TV-News

Da die Profitänzerin schwanger ist, springt Malika Dzumaev ein. Am Freitag entscheidet sich, mit wem die zweimalige «Let’s Dance»-Teilnehmerin tanzen wird.

Am Freitag, 17. Februar, fällt bei RTL offiziell der Startschuss für die 16. Staffel vonmit der Auftaktfolge „Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“. Dabei sollte eigentlich auch Renata Lusin sein, die Gewinnerin vor zwei Jahren, RTL hatte dies bereits auch kommuniziert, doch nun gab es erfreuliche Nachrichten, die eine Teilnahme verhindern. Renata Lusin und ihr Mann Valentin, der ebenfalls als Profi-Tänzer teil der Show ist, erwarten ihr ersten Kind.„Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir und jetzt hat es geklappt. Und deswegen möchte ich einfach nichts riskieren und auch auf den Rat der Ärzte hören“, so Renata Lusin.Einen Ersatz hat RTL aber bereits gefunden. Statt der weiblichen Lusin-Hälfte fegt Mailka Dzumaev am Freitag über das Tanzparkett. Sie ist seit 2021 Teil der Tanzshow und gewann zuletzt mit Renatas damaligem Tanzpartner Rúrik Gíslason auch «Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow». „Ich bin einfach nur überglücklich und freue mich so sehr dabei zu sein. Auch wenn es sehr kurzfristig ist, aber es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich freue mich auf alle. Ich freue mich auf die «Let's Dance»-Familie“, zeigt sich Dzumaev voller Vorfreude.