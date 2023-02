3 Quotengeheimnisse

Das Programm wurde durch Spendensendungen unterbrochen. Das hat sich gelohnt – genauso wie die Übertragung der Biathlon-WM beim ZDF.

Danke, danke, danke für die tolle Unterstützung! Allein beim heutigen #SAT1Spezial #HilfefürdieErdbebenopfer wurden über 1,5 Mio. Euro gespendet. Ihr seid großartig! Und Ihr könnt weiterhin helfen, jeder noch so kleine Be(i)trag zählt: https://t.co/WlWP2g8XyX. — SAT.1 (@sat1) February 14, 2023

Am Dienstagabend stellte Sat.1 nicht etwa die Verliebten in den Vordergrund, sondern produzierte ein «Sat.1 Spezial» zum großen Erdbeben in der Türkei und Syrien. Zwischen 10.46 und 19.19 Uhr produzierte man 23 Minuten (die gingen teilweise aber auch kürzer) Sondersendungen. Besonders gefragt war die 13.43 Uhr-Sendung mit 0,65 Millionen Zuschauern und acht Prozent. Diese verbuchte 0,12 Millionen junge Menschen, die 10,4 Prozent Marktanteil brachten. Die 19.19 Uhr-Ausgabe hatte 0,40 Millionen Zuschauer, darunter waren 40.000 junge Menschen.Das Erste setzte zwischen 22.55 und 23.10 Uhr auf eine Sonderausgabe seiner wöchentlichen Sendung. Gabriele Dunkel, Markus Rosch, Judith Schacht, Ramin Sina, Katharina Willinger drehten die Reportage, die auf 1,26 Millionen Fernsehzuschauer und 8,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauern blieben immerhin 0,22 Millionen Zuschauer dran, das bedeutete einen Marktanteil von sieben Prozent.Benedikt Doll sicherte sich nur Platz fünf, dennoch waren am Dienstag um 14.30 Uhr 3,24 Millionen Menschen dabei. Der Sieg von Johannes Thingnes Bø verbuchte einen starken Marktanteil von 30,9 Prozent. Der Norweger lockte 0,33 Millionen junge Menschen an, das war das erfolgreichste ZDF-Programm bis 21.00 Uhr. Der Marktanteil lag am Nachmittag bei sagenhaften 20,3 Prozent.