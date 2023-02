«Metropolis» mit Briana Middleton besetzt

US-Fernsehen

Sam Esmails Neuauflage des Kult-Klassikers hat ein Gesicht bekommen.

Briana Middleton wurde für die Hauptrolle in Sam Esmails Apple-Serienadaption des Filmklassikersgecastet. Die Serie hatte ursprünglich im März 2022 grünes Licht beim Streamer bekommen. Sie ist inspiriert von dem gleichnamigen Science-Fiction-Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1927, der als einer der größten und einflussreichsten Filme der Stummfilmzeit gilt.Middleton wird die Rolle der Finnie Polito spielen. Die Bekanntgabe ihrer Rolle in der Serie erfolgt wenige Tage vor dem Start des Apple-Films «Sharper», in dem Middleton ebenfalls mitspielt. Zu ihren weiteren aktuellen Rollen gehört der George-Clooney-Film «The Tender Bar». Die Rolle in der Serie ist ihre erste Hauptrolle im Fernsehen.«Metropolis» hat Esmail mindestens seit 2016 auf dem Zettel, als erstmals berichtet wurde, dass er eine Serienadaption des Films entwickelt. Genaue Details zur Handlung der Serie werden noch unter Verschluss gehalten. Der Film spielt in der Stadt Metropolis. Während die wohlhabende Elite der Stadt ein verschwenderisches Leben in Penthäusern und Vergnügungsgärten genießt, schuften Scharen von Arbeitern an gefährlichen Maschinen in den Eingeweiden der Stadt, um alles am Laufen zu halten. Freder Fredersen, der Sohn des mächtigsten Mannes in Metropolis, erlebt ein böses Erwachen, nachdem er eine junge Arbeiterin kennengelernt hat und Zeuge eines Industrieunfalls geworden ist, bei dem mehrere Arbeiter ums Leben kamen.