50 Cent produziert für FOX

US-Fernsehen

Mit seinen fiktionalen Programmen wie «Power» bleibt er bei Starz, da man keinen exklusiven Kontrakt unterzeichnete.

Curtis "50 Cent" Jackson und Fox haben einen nicht-exklusiven Vertrag über die Entwicklung von Dramen, Live-Action-Komödien und animierten Serien durch seine Produktionsfirma G-Unit Film & Television abgeschlossen, teilte Michael Thorn, Fox Entertainments President of Scripted Programming, am Dienstag mit.Die Projekte, die im Rahmen der Vereinbarung entstehen, werden im Besitz von Fox Entertainment sein und von der hauseigenen Einheit Fox Entertainment Studios in Zusammenarbeit mit G-Unit Film & Television produziert. "Ob Musik, Film oder Fernsehen, Curtis liefert immer erstklassige Unterhaltung, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann zieht", sagte Thorn. "Er ist der seltene Multi-Hyphenat mit einem geschickten Händchen für das Geschichtenerzählen, egal in welchem Format oder Medium, und wir freuen uns darauf, mit ihm und seinem Team neue und aufregende Serien für Fox zu entwickeln.""Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Michael Thorn und Fox, die es G-Unit Film & Television ermöglicht, sich darauf zu konzentrieren, mehrere Serien auf Fox auszustrahlen, einem perfekten Sendeplatz für G-Unit Film & Television-Inhalte, während unsere Premium-, Streaming-, Scripted- und Non-Scripted-Programme in alle Richtungen weiter wachsen", sagte Jackson.