Ben McKenzie geht zu «The Hurt Unit»

US-Fernsehen

Das neue Drama könnte schon bald der Nachfolger von «Grey’s Anatomy» werden.

«The O.C.»-Star Ben McKenzie hat die Hauptrolle in dem ABC-Drama-Pilotfilmübernommen. Das Projekt wurde bereits im Dezember von ABC zum Pilotfilm bestellt. Laut der offiziellen Beschreibung ist die Serie "ein hochmodernes medizinisches Drama über ein hochqualifiziertes Team von Unfallchirurgen und Krankenschwestern, die ins Feld rennen, um die Patienten zu behandeln, die es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen. Wenn die Kranken und Verletzten nicht in die Notaufnahme kommen können, bringt die Hurt Unit (Hospital Urgent Response Team) die Notaufnahme zu ihnen."McKenzie wird die Rolle des Danny spielen, der die Hurt Unit leitet. Die Figur wird weiter beschrieben als "ein Selfmade-Chirurg, der in den schwierigsten Situationen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen muss, oft unter Einsatz seines eigenen Lebens. Danny ist zweifellos ein Held, aber er ist auch ein pathologischer Risikoträger, dem eine schwere Strafe bevorsteht. Am meisten verbindet ihn mit seinen Teamkollegen – erstklassige Profis, die seine Leidenschaft, manche würden sagen Besessenheit, für das Retten von Leben teilen."Matt Lopez und John Glenn haben den Pilotfilm zu «The Hurt Unit» mitgeschrieben, beide fungieren als ausführende Produzenten. Marc Webb wird bei dem Pilotfilm Regie führen und über Black Lamb als ausführender Produzent fungieren. ABC Signature ist das Studio.