Walden Media will «The City We Became» adaptieren

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma hat sich die Rechte an der Beststeller Duologie erworben.

Walden Media hat N.K. Jemisins Bestseller-Duologie "The Great Cities", bestehend aus "The City We Became" und "The World We Make", vorsorglich erworben, um aus beiden Büchern eine fortlaufende Serie zu entwickeln."The City We Became" spielt in einer alternativen Version der Welt, in der Großstädte wie New York City durch menschliche Avatare empfindungsfähig werden. Nachdem der Avatar von New York in ein übernatürliches Koma fällt und verschwindet, schließt sich eine Gruppe von fünf neuen Avataren zusammen, die New Yorks Bezirke repräsentieren, um ihren gemeinsamen Feind zu bekämpfen und New York – und möglicherweise die Welt – zu retten.Die Sammlung ist Jemisins erstes Buch nach ihrer "Broken Earth"-Trilogie, die 2015 "The Fifth Season", 2016 "The Obelisk Gate" und 2017 "The Stone Sky" umfasste. Das Projekt wird von Walden Media produziert und mitfinanziert und von Naia Cucukov zusammen mit der Vizepräsidentin für Fernsehen Jennifer Preston Bosari geleitet. Cucukov und Bosari werden die Serie zusammen mit dem CEO von Walden Media, Frank Smith, produzieren. Der Vertrag wurde von Hotchkiss Daily & Associates im Auftrag von The Knight Agency ausgehandelt.