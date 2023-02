Bild TV startet neue Doku-Reihe über «Geheimnisvolle Orte»

TV-News

In der Doku-Reihe besuchen drei Reporterinnen verlassene Stätten mit historischer Bedeutung.

Der Nachrichtensender Bild TV hat für Montag, den 13. März, eine dreiteilige Doku-Reihe angekündigt, von der alle Folgen an einem Abend gesendet werden. Instehen verlassene Stätten mit historischer Bedeutung im Mittelpunkt, die von den drei Reporterinnen Clara-Marie Becker, Valentina Maceri und Lilly von der Osten gemeinsam mit jeweils einem erfahrenen Urban Explorer, einem sogenannten „Urbexer“, erkundet werden.In jeder Episode werden jeweils drei verschiedene sogenannte „Lost Places“ vorgestellt, die die BILD-Reporterinnen in Begleitung der Urbexer Daniel Fohrmann, Marco Lumme und Jeremy Plaidl erkunden. Dabei entdecken sie in den verlassenen Gebäuden das ein oder andere Geheimnis, verborgene Winkel und Gegenstände, und ergründen die Vergangenheiten der geschichtsträchtigen Bauwerke. Los geht es um 21:00 Uhr mit der Folge „Wo der Stasi-Chef sich verstecken wollte“ über einen geheimen Stasi-Bunker in Biesenthal. Um 22:05 Uhr geht es in die Wiener Unterwelt, ehe um 23:05 Uhr die Ausgabe „Wo der Zweite Weltkrieg geplant wurde“ folgt.„Mit «Geheimnisvolle Orte» zeigen wir eine eindrucksstarke Bild-Original-Produktion, in der wir Geschichte dadurch erzählen, dass wir Geschichten erzählen – über Orte, die faszinierend sind und Ereignisse, die wichtig sind“, erklärt Claus Strunz, BILD-Chefredakteur TV und Video. Weitere «Geheimnisvolle Orte» sind unter anderem ein ehemaliger Frauenknast mitten in Berlin, eine Bunkeranlage in Wünsdorf sowie eine Lungenheilanstalt in Kolkwitz.