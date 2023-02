«Aktenzeichen XY Ungelöst» geht als Tagessieger hervor

Quotennews

Ein weiteres Mal entschieden sich mehr als fünf Millionen Interessenten für das Programm.



Erst am vergangenen Dienstag konnte ein Cold Case durch die Hilfe der Fahndungssendunggelöst werden. Rudi Cerne hatte im Dezember 2022 den Mord an der damals 24-jährigen alleinerziehenden Petra N. im Februar 1988 wieder aufgerollt und durch einen Zeugenhinweis konnte nun ein 56-jähriger Mann festgenommen werden. Ein derartiges Ergebnis ist auch bei den Fällen zu erhoffen, die gestern in der Sendung vorgestellt wurden. Darunter etwa der Fall, als im Mai 2022 ein alleinstehender Mann im Schlaf überfallen, gefesselt und ausgeraubt wurde.Vor etwa einem Monat hatten zuletzt 5,36 Millionen Fernsehende eingeschalten, was den Marktanteil auf starke 20,1 Prozent Marktanteil erhöht hatte. Bei den 0,95 Millionen Jüngeren war zudem eine herausragende Quote von 16,1 Prozent auf dem Papier gestanden. Gestern verringerte sich die Reichweite leicht auf 5,25 Millionen Menschen, wobei weiterhin hohe 19,5 Prozent Marktanteil möglich waren. Die jüngere Zuschauerzahl stieg auf 1,00 Millionen, wobei die Quote jedoch trotzdem auf hervorragende 15,4 Prozent zurückfiel.Ab 23.00 Uhr zeigte das ZDF eine Zusammenfassung der Spiele der Champions League. Dies wollten sich 1,81 Millionen Fußballbegeisterte nicht entgehen lassen. Somit lag der Marktanteil hier weiterhin bei einem soliden Resultat von 13,9 Prozent. Auch die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen punktete mit hohen 9,2 Prozent weiterhin.