Mario Basler heizt in Mexiko ein

Quotennews

Die Premiere von «Mission: Job Unknown» ging am Dienstagabend zumindest bei den Umworbenen nicht unter.

Der Fernsehsender ProSieben schickt ein halbes Jahr später als geplant seine Factual-Shows auf Sendung. Zunächst wollte die Fernsehstation, dass die Programme im Herbst starten. Nachdem «Local Hero» katastrophal debütierte, setzte man lieber auf die Football-Übertragungen. Inmüssen insgesamt 24 Prominente elf Länder bereisen und – ganz wie Joko und Klaas – Punkte einsammeln.Die Premiere der neuen Show wurde am Dienstag, den 14. Februar, um 20.15 Uhr gesendet. In der Auftaktausgabe waren unter anderem Mario Basler und Sven Hannawald als Rettungsschwimmer in Mexiko zu sehen, während Laura Karasek und Oliver Pocher in Rumänien in der Landwirtschaft schuften mussten. Die Produktion sicherte sich aber nur 0,68 Millionen Fernsehzuschauer und ergatterte sich 2,8 Prozent – da liefen zuletzt die Clipshows besser. Bei den jungen Menschen wurden immerhin 0,43 Millionen Zuseher ermittelt, der Zielgruppen-Wert belief sich auf 8,2 Prozent.Um 22.25 Uhr startetein die nächste Staffel. Dieses Mal besuchte Herbert Grönemeyer Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf und dessen Sidekick Jakob Lundt. Der Auftritt erreichte 0,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,20 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. In der Zielgruppe fuhr man sechs Prozent Marktanteil ein. ProSieben wiederholte im Anschluss noch, das auf 6,4 Prozent Marktanteil kam.