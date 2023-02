Amazon bestätigt Starttermin der vierten «LOL»-Staffel

TV-News

Kurz vor den Osterfeiertagen legt Prime Video den Staffelstart ins Nest.

Die neue Staffel #LOLDE startet dann übrigens am 6. April. Fröhlichen Valentinstag ihr Schnuggelwubbels 💙 #LastOneLaughing pic.twitter.com/I6wBaq9shw — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) February 14, 2023

Amazons Streamingdienst hat den Starttermin für die vierte Staffel des Comedy-Formatsbekannt gegeben. Los geht es am 6. April, dann dürfen einmal mehr zehn Prominente über sechs Stunden nicht lachen. Wer sich ein Schmunzeln dennoch nicht verkneifen kann, verliert ein Leben. Beim zweiten Mal muss man das Set verlassen. Als Spielleiter, der im Kontrollraum über Lachen oder Nicht-Lachen entscheidet, fungiert wieder Michael ‚Bully‘ Herbig.Mit dabei sind die wiederkehrenden Stars Martina Hill, Hazel Brugger, Kurt Krömer und Max Giermann sowie die Neulinge Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Cordula Stratmann Elton, Moritz Bleibtreu sowie Jan van Weyde. Geplant sind erneut sechs Folgen, die wie gewohnt in Doppelfolgen wöchentlich veröffentlicht werden.«LOL: Last One Laughing» trotz seines recht jungen Alters auf zahlreiche Auszeichnungen blicken. Im vergangenen Jahr erhielt die Produktion aus dem Hause Constantin Entertainment den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Comedy/Late Night“. 2021 gewann man zudem den Deutschen Comedypreis als „Beste Comedy-Show“. Zudem war man für den Grimme-Preis und den International Emmy nominiert.