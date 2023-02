Adnan Maral: Hier lernt man eine Region mit ihren Menschen kennen

Interview

Der frühere Familienvater aus «Türkisch für Anfänger» verkörpert nun den Hauptkommissar Fares in «Wapo Elbe».

Er ist ein Nerd, der sehr technikaffin ist. Er versucht, Fälle intuitiv und mit seinem technischen Verständnis zu lösen. Wie man im ersten Fall sehen kann, rekonstruiert er die Situation mit dem gekenterten Kanu, um den Hergang nachzuvollziehen. Das ist eine sehr außergewöhnliche Art, sich der Lösung eines Falls anzunähern.Ich finde, dass es immer selbstverständlicher ist. In «Türkisch für Anfänger» war ich als einer der ersten Kommissare mit Migrationshintergrund in der ARD zu sehen.Ja, das kann man so sehen. Das Besondere in diesem Format ist das Element Wasser und das ist das, was mich an der Serie reizt und die Fälle besonders macht. Hier lernt man eine Region mit ihren Menschen und deren Mentalität sowie die Kultur dort kennen, die ich bisher auch noch nicht so kannte. Die Elbe und die Sächsische Schweiz ist wild und unberührt. Das hat mich beeindruckt.Das hat mich auch gereizt, denn da kann ich meine Leidenschaft zum Wasser und zum Segeln ausleben. Zumindest einen Teil davon.Nein, das finde ich nicht. Es liefen ja Formate wie «Servus, Schwiegersohn», «„Servues, Schwiegermutter» und «Zaun an Zaun», die wir auch selbst produziert haben. Insofern ist man da auf einem sehr guten Weg, wie ich finde. Das Schönste ist es, wenn man relevante Geschichten erzählt, die die Gesellschaft auf eine positive, leichte und unterhaltsame Art und Weise widerspiegelt.Ich persönlich finde, umso mehr sich die Gesellschaft in Formaten wiederspiegelt und die Menschen sich dort wiederfinden, brauchen wir auch keinen speziellen Sender.Damit haben wir nicht gerechnet. Wenn man anfängt etwas zu drehen, weiß man natürlich nie, was für einen Erfolg sie haben wird. Haben wir es uns gewünscht? Ja klar! Wenn man in dem Prozess ist, denkt man auch nicht darüber nach, sondern man versucht, das Drehbuch bestmöglich umzusetzen. Anscheinend haben wir das gut gemacht!Nein, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe das erste Mal die Känguru-Hörbücher in Vorbereitung auf den Film gehört und ich war begeistert. Es war eine tolle Erfahrung, mit Marc-Uwe Kling zu arbeiten, der einen sehr tollen, intelligenten, eigenen Humor hat.Ich gebe bei allen Rollen immer alles. Natürlich war die Rolle des Metin in «Türkisch für Anfänger» eine der spannsensten, weil ich sie am längsten gespielt und dadurch am intensivsten kennengelernt habe.