113 Millionen verfolgen den Super Bowl

US-Quoten

Der enge Spielverlauf sorgte dafür, dass die Fernsehzuschauer nicht zu früh abschalteten.

Die Fox-Übertragung des Super Bowl LVII am Sonntagabend wurde laut Nielsen von durchschnittlich 113,0 Millionen Zuschauern verfolgt. Damit war der Sieg der Kansas City Chiefs über die Philadelphia Eagles nicht nur ein Prozent höher als das Spiel zwischen den Rams und den Bengals im vergangenen Jahr, sondern auch die drittgrößte Fernsehsendung aller Zeiten. Die einzigen Übertragungen, die jemals eine höhere Zuschauerzahl erreicht haben, waren zwei andere Super Bowls: das Spiel Patriots-Seahawks 2015 (114,4 Millionen) und das Spiel Patriots-Falcons 2017 (113,7 Millionen).Fox meldete diese Zahl sowie ein Haushalts-Rating von 40,0, basierend auf Nielsens zeitzonenbereinigten schnellen nationalen Messungen. Dies schließt die Zuschauerzahlen von Fox, Fox Deportes und den digitalen Fox- und NFL-Angeboten ein. Fox sagt auch, dass dies der meistgesehene Super Bowl aller Zeiten war, was die digitalen Zuschauerzahlen angeht, die sich auf sieben Millionen Streams beliefen.Der Super Bowl fand im State Farm Stadium in Glendale, Ariz, statt und wurde um 15:30 Uhr PT/18:30 Uhr ET angepfiffen. Neben dem Spiel selbst gab es auch die mit Spannung erwartete Halbzeitshow von Rihanna, dem globalen Popstar, der seit sechs Jahren weder ein Album veröffentlicht noch ein komplettes Set gespielt hat.