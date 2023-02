«Ab ins Beet!» und «Die Urlauber» kehren zu VOX zurück

TV-News

Mitte März starten beide Doku-Soaps in neue Staffeln. Während das junge Urlaubsformat vier Mal zu sehen ist, gibt es von der langjährigen Garten-Soap 16 Folgen.

Während am kommenden Sonntag die VOX-Doku-Soapam Sonntagvorabend ins Programm zurückkehrt und drei Wochen lang den Sendeplatz um 18:10 Uhr bis zur Primetime füllen darf, hat der Kölner Sender schon ein Nachfolge-Line-up verraten. Nach der Ruine geht es zunächst in den Urlaub und dannAm 12. März startet um 18:10 Uhr die Reise-Sendungin ihre dritte Staffel. Geplant sind wie in den Jahren zuvor vier neue Folgen, in denen drei Paare jeweils dasselbe Reiseziel bekommen. Allerdings entscheidet das Los, wer in welcher Preiskategorie – von einfach bis edel – urlauben darf. In der ersten Folge geht es in die USA nach Miami, Florida. Dort testen die Teilnehmer die Destination in den vier Bereichen Unterkunft, Ort, Ausflug und Gastronomie.Im Anschluss ab 19:10 Uhr kehrtins Programm zurück. Es ist die mittlerweile 19. Staffel des seit 2005 gesendeten VOX-Formats. In der ersten von 16 neuen Folgen nehmen Ralf und seine Freunde Abschied vom Reidelhof, dessen 5.000 Quadratmeter er sauber hinterlassen will. Außerdem bauen Lisa und Thilo in Selm einen Pool und Ute und Reinhard aus Ostfriesland wollen ihrem Garten eine Aussichtsplattform hinzufügen.