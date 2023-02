«Herz an Bord» ankert hinter «First Dates Hotel»

Quotennews

Die neue Fernsehshow, die an Bord der AIDACosma gedreht wurde, startete suboptimal.

Was ist bloß bei VOX los? Die Premiere der vierten «First Dates Hotel»-Staffel ist ein voller Erfolg. In der ersten Woche fuhr man 9,7 Prozent bei den Werberelevanten ein, in der zweiten Woche waren es schon 9,9 Prozent. So erfolgreich erfolgte der Startschuss an Bord der AIDACosma allerdings nicht. Die Fernsehshowmit Wayne Carpendale lief nicht toll an.Die Sendung, in der die vier Single-Frauen Angnes, Olga Maria, Ulrike und Bianca im Hafen von Barcelona in See stachen, sahen 0,80 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Sendung, in der die Dates unterwegs aussteigen mussten, holte 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen waren lediglich 0,32 Millionen dabei, die zu unterdurchschnittlichen sechs Prozent Marktanteil führten. Im Anschluss erreichte eine drei Jahre alte Ausgabe vonnoch 0,37 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten wurden 4,8 Prozent ermittelt.Um 18.00 Uhr kammit der 30-jährigen Jenny und dem 31-jährigen Max auf 0,83 Millionen Zuschauer, die Sendung mit Roland Trettl verbuchte 4,6 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,18 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 6,0 Prozent. Die 32-jährige Ramona tischte beiBöfflamott auf, 1,31 Millionen Menschen sahen ihr in Bamberg über die Schulter. Die oberfränkische Ausgabe hatte 5,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,40 Millionen aus der Zielgruppe fuhr man 8,8 Prozent Marktanteil ein.