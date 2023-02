«Not-Evil Twin» geht bei NBC womöglich in Serie

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben einen Pilotfilm bestellt.

, eine Komödie, die von Amber Ruffin geschrieben wurde und in der sie die Hauptrolle spielt, hat einen Pilotauftrag von NBC erhalten. Die Serie handelt von einer Frau, die gezwungen ist, in die Rolle ihrer Schwester als Leiterin eines Fortune-500-Unternehmens zu schlüpfen, obwohl sie wenig über das Geschäft weiß und noch weniger über die Art und Weise, wie ihre Schwester das Unternehmen führt.Ruffin ist vor allem als Moderatorin der «The Amber Ruffin Show» bekannt, einer Late-Night-Talkshow auf Peacock , die sie nach jahrelanger Tätigkeit als Autorin und gelegentlichen Auftritten bei NBCs «Late Night With Seth Meyers» ins Leben gerufen hatte. Zu ihren weiteren Credits gehört «A Black Lady Sketch Show».Ruffin steht derzeit zusammen mit Jenny Hagel über ihre Produktionsfirma Straight to Cards unter einem Gesamtvertrag bei Universal Television. Neben Ruffin schreibt Kenny Smith an «Non-Evil Twin», der als Co-Showrunner bei ABCs «Black-ish» und NBCs «Kenan» bekannt ist. Smith steht ebenfalls unter einem Gesamtvertrag bei Universal Television.