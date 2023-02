RTL holt Reality-Show «The Traitors» nach Deutschland

TV-News

Noch in diesem Jahr soll «Die Verräter» bei der Kölner TV-Station auf Sendung gehen.

RTL hat bei der aktuell wohl heißbegehrtesten Reality-Show zugeschlagen und sich die Rechte an dem niederländischen Formatgesichert. Die Sendung, die im vergangenen Jahr in der Kategorie „Reality and Factual Entertainment“ mit der begehrten „Goldenen Rose“ beim Rose d'Or-Festival ausgezeichnet wurde und inzwischen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, Belgien und Spanien adaptiert wurde, soll noch in diesem Jahr unter dem Titelin Deutschland debütieren.Die Produktion der All3Media-Tocher Tower Productions findet in Frankreich statt. Produzentin ist Kirstin Benthaus-Gebauer, Creative Director Caroline Hunt in Zusammenarbeit mit Jasper Hoogendoorn, Creative Director bei IDTV. In den USA wurde «The Traitors» jüngst für eine zweite Staffel bei Peacock verlängert (Quotenmeter berichtete).Bei «Die Verräter» treffen Prominente in einem französischen Schloss aufeinander. Hier beginnt ein psychologisches Strategiespiel von Gut gegen Böse. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer gut und wer böse ist, wer die „Verräter“, wer die „Loyalen“ sind. Nur die Zuschauer können verfolgen, wer ehrlich ist. RTL+ verspricht ein „Spiel um Schein und Sein“, bei dem die Verräter in jeder Runde treue Mitspieler eliminieren oder selbst enttarnt werden können. Verbannen die Loyalen die Verräter aus dem Spiel, so teilen sie sich den Gewinn. Schafft es ein Verräter hingegen bis zum Ende alle zu täuschen, gewinnt er.