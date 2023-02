Staffel vier: «New Amsterdam» bleibt bei VOXup

TV-News

Die vierte Staffel der Krankenhause-Serie wird ab März am Samstagnachmittag beim Spartensender ausgestrahlt.

In den USA ist kürzlich die fünfte und finale Staffel der Krankenhaus-Reihebei NBC zu Ende gegangen. Hierzulande warten die Fernsehzuschauer bislang noch auf die lineare Ausstrahlung der vierten Staffel, die bereits im vergangenen Sommer beim Streamingdienst RTL+ debütierte. Nun hat Spartensender VOXup einen Ausstrahlungstermin genannt. Dort ist die Serie seit geraumer Zeit geraumer Zeit beheimatet, nachdem die Ausstrahlung bei VOX und Super RTL nicht erfolgreich verlief.Ab Samstag, den 4. März, schließen sich die Free-TV-Premieren der vierte Runde nahtlos an die derzeit gesendeten Wiederholungen der dritten Staffel an. Die erste neue Folge gibt es um 17:35 Uhr zu sehen, in den Wochen danach kommt es bei Doppelfolgen ab 16:35 Uhr.In der ersten Folge der vierten Staffel, die den Titel „Beziehungsprobleme“ trägt, schlafen Max (Ryan Eggold) und Helen (Freema Agyeman) miteinander und müssen sich dann mit ihrer neuen Beziehung auseinandersetzen. Im Krankenhaus steckt ein Brandstifter zwei Zimmer in Brand, und Iggy (Tyler Labine) muss einen Häftling um Hilfe bitten, der ein Profil des unbekannten Täters erstellen soll. Bloom (Janet Montgomery) heißt einige neue Praktikanten in der Notaufnahme willkommen, darunter auch Leyla (Shiva Kalaiselvan), die sich über die bevorzugte Behandlung ärgert. Floyd (Jocko Sims) und Lyn (Frances Turner) müssen ihre Beziehung neu definieren.