«The Last of Us» ist bei HBO Max ein Hit

US-Quoten

Die neue Serie wurde über 200 Millionen Stunden aufgerufen.

Die wöchentlichen Streaming-Ranglisten von Nielsen werden von Montag bis Sonntag erstellt, d. h. bei Sendungen, die am Sonntagabend Premiere haben, werden nur die Zuschauerzahlen der ersten Stunden gezählt, in denen sie verfügbar sind. Aber die HBO-Serie, das am Sonntag, den 15. Januar um 21 Uhr ET seine Premiere feierte, wurde in dieser kurzen Zeitspanne 223 Millionen Minuten lang gestreamt.Darüber hinaus war das letzte Mal, als eine Sonntagsserie in den ersten Stunden ihrer Verfügbarkeit so hohe Einschaltquoten hatte, ebenfalls ein HBO-Titel: «House of the Dragon», das bei seiner ersten Erwähnung durch Nielsen 327 Millionen Streaming-Minuten erzielte. Die Tatsache, dass «The Last of Us» bei dieser Messung nur 100 Millionen Minuten hinter dem «Game of Thrones»-Spin-Off lag, zeigt die Bedeutung der Dynamik der Serie.Es ist wichtig anzumerken, dass die 223 Millionen Sehminuten nur für das Streaming auf HBO Max gelten, ohne die Zuschauerzahlen im linearen Kabel. Nach der Premiere der Serie registrierte Nielsen, dass 1,1 Millionen Zuschauer die Episode auf dem linearen Kanal von HBO gesehen hatten, während Warner Bros. Discovery insgesamt 4,7 Millionen Zuschauer meldete, was bedeutet, dass fast ein Viertel der Zuschauer der Episode nicht in der von Nielsen gemeldeten Streaming-Zahl enthalten ist.