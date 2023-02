Amazon arbeitet an «Spider-Man»-Serie

US-Fernsehen

Die Serie soll im New York der 1930er Jahre spielen.

Eine «Spider-Man»-Noir-Live-Action-Serie ist bei Amazon in Arbeit. Die noch unbetitelte Serie wird einem älteren, ergrauten Superhelden im New York der 1930er Jahre folgen. Eine Person, die mit dem Projekt vertraut ist, sagt, dass die Serie in einem eigenen Universum angesiedelt sein wird und die Hauptfigur nicht Peter Parker sein wird.Dies ist das zweite bekannte Projekt, das auf den von Sony kontrollierten Marvel-Figuren bei Amazon Prime Video und MGM+ basiert. Zuvor war bekannt geworden, dass Amazon die Serie «Silk: Spider Society» von der Showrunnerin Angela Kang vorantreibt und weitere Serien in Arbeit sind. Welche anderen Marvel-Charaktere in den anderen Amazon-Serien zu sehen sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sony kontrolliert derzeit über 900 solcher Charaktere, die mit der Spider-Man-Franchise in Verbindung stehen.Oren Uziel wird als Autor und ausführender Produzent an der Serie Spider-Man Noir mitwirken. Uziel hat die Serie zusammen mit den «Spider-Man: Into the Spider-Verse»-Produzenten Phil Lord und Christopher Miller sowie der ehemaligen Sony-Chefin Amy Pascal entwickelt, die alle als ausführende Produzenten fungieren. Pascal ist über Pascal Pictures ausführende Produzentin. Sony Pictures Television ist das Studio, mit Lord und Miller derzeit einen Gesamtvertrag haben.