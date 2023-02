«The Peripheral» geht weiter

US-Fernsehen

Amazon hat das Action-Drama für eine zweite Staffel verlängert.

wird bei Amazon mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von William Gibson basiert, debütierte am 21. Oktober 2022 auf Prime Video. Die Serie mit Chloë Grace Moretz in der Hauptrolle stammt von den ausführenden Produzenten Lisa Joy und Jonathan Nolan im Rahmen ihres Amazon-Gesamtvertrags.Scott B. Smith entwickelte die Serie für das Fernsehen und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Nolan und Joy sind über Kilter Films ausführende Produzenten. Vincenzo Natali agiert als ausführender Produzent und Regisseur, Athena Wickham und Steven Hoban sind ebenfalls ausführende Produzenten. Amazon Studios und Warner Bros. Television produzieren in Zusammenarbeit mit Kilter Films."Williams verblüffende Geschichte in Zusammenarbeit mit den brillanten Köpfen von Scott, Jonathan und Lisa hat eine unvergessliche Reise für unser globales Publikum geschaffen, und wir sind begeistert, wie sie die Serie angenommen haben", sagte Vernon Sanders, Leiter des globalen Fernsehens bei Amazon Studios. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Warner Bros. und Kilter Films auszubauen, während sich diese einzigartig ambitionierte Serie weiter entfaltet."