Nahim Sky  Von Straßenumfragen zum Erfolgsformat Erkenne den

YouTuber

2021 startete der YouTuber die neue Reihe und auch heute ist der Hype noch nicht abgeklungen. Fast jede der neuen Episoden übertrifft die Marke von einer Million Klicks.

Nahim Sky ist schon seit über zehn Jahren auf YouTube aktiv und hat sich über die Zeit hinweg mit den verschiedensten Straßenumfragen eine große Reichweite aufzubauen. Zuletzt hat er jedoch ein neues Format mit dem Titel „Erkenne den…“ gestartet und damit polarisiert. Die neuen Episoden des Formats erhalten regelmäßig mehr als eine Million Aufrufe und haben dem YouTuber noch deutlich mehr Bekanntheit verschafft, so dass er nun bei 938.000 Abonnenten steht.Der 23-jährige Nahim Sky, der in Hannover geboren und aufgewachsen ist, stand schon als Kind gerne vor der Kamera. Bereits in seinem Kinderzimmer begann er gemeinsam mit seinem Cousin Videos aufzunehmen. Schon im Alter von zehn Jahren gründete er seinen ersten YouTube-Kanal, auf dem Tutorials online kamen. Seinen heutigen Kanal eröffnete er schließlich am 1. Juli 2012. Zunächst drehte er zahlreiche Videos im Bereich Musik, die heute jedoch nicht mehr auf dem Kanal zu finden sind.Schnell startete er daraufhin im Bereich Comedy durch und produzierte seit 2012 konstant Videos, um eine immer größere Reichweite aufzubauen. Den richtigen Durchbruch schaffte er dann ab 2017, als er mit Straßenumfragen startete. Diese Sparte war damals noch recht neu auf YouTube und er wurde so zu einem der Vorreiter dieses neuen Trends. Viel Erfolg hatten zu dieser Zeit beispielsweise Idiotentests, bei denen Passanten Allgemeinbildungsfragen gestellt bekommen. Die lustigsten Antworten werden dann natürlich zusammengeschnitten, um gut beim Publikum anzukommen. Dies gelang dem YouTuber sehr gut. Das erfolgreichste Video auf dem Kanal läuft unter dem Titel „Idiotentest“ und wurde bis heute mehr als 4,1 Millionen Mal aufgerufen.Manche Videos gerieten aber auch in die Kritik, so beispielsweise als er mit versteckter Kamera durch die Kölner Innenstadt lief und dort Anmachsprüche testete. Eine 24-jährige Studentin fühlte sich dadurch belästigt und schaltete auch einen Anwalt an, nachdem der YouTuber das Videos auf ihre Bitte hin nicht aus dem Netz nahm. Nichtsdestotrotz baute sich Nahim Sky durch den großen Erfolg mit den Straßenumfragen eine zunehmend größere Reichweite auf. Ursprünglich war es sein Plan nach der Schule ein BWL-Studium zu absolvieren, um eines Tages eine eigene Firma zu gründen. Mit 18 entschied er sich dann jedoch dazu, YouTube hauptberuflich zu betreiben.Eine weitere Umstellung seines Contents erfolgte dann zu Beginn 2021. Vor allem mit der Corona-Pandemie war die Umsetzung von Straßenumfragen zunehmend schwieriger geworden und außerdem fand der Webvideoproduzent auch immer weniger Freude an dem Format. So stellt er das neue Format „Erkenne den…“ auf die Beine, was quasi über Nacht zum Riesenerfolg wurde. Die erste Folge hieß beispielsweise „Erkenne den Kriminellen“. Meist sind fünf Leute eingeladen und nur einer davon ist tatsächlich die gefragte Person, also in diesem Fall ein Krimineller. Durch das Stellen von Fragen muss die Jury, die aus Nahim Sky und wechselnden Gästen besteht, dann herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Das Konzept wurde zum Erfolg und inzwischen gibt es zahlreiche Folgen, wo man beispielweise den Rapper, den Synchronsprecher, den Politiker, den Minderjährigen, den Millionär, den Häftling oder den Mörder erkennen muss.Die Folgen sind nicht selten über eine Stunde lang und pro Ausgabe sind meist ein bis zwei Monate zur Realisierung notwendig. Dies startet bei der Suche nach Themen und Teilnehmer. So hat Nahim Sky mit der Zeit auch sein Team immer weiter vergrößert, teilweise auch mit Leuten, die er bei den Ausgaben selbst kennengelernt hat. Wichtig ist es dem YouTuber auch, mit dem Format Aufklärung zu betreiben und Stereotypen abzubauen. So verknüpfte er die Folge „Erkenne den Obdachlosen“ beispielsweise mit einer Spendenaktion.