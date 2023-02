Sharon Levy wird US-Chefin von Endemol

Köpfe

Die Managerin kommt von der Mutterfirma Banijay.

Sharon Levy ist zum CEO von Banijays Endemol Shine North America befördert worden. Mit der Übernahme ihrer neuen Rolle wird Endemol Shine North America von seiner Doppelrolle als Studio und als Holdinggesellschaft von Banijay Americas zu einem unabhängigen Produktionsunternehmen, neben den neun anderen Banijay-Studios in diesem Gebiet.Diese Veränderung folgt auf die Nachricht, dass Cris Abrego von Banijay Americas als CEO zurücktreten wird. Diese Position wird nun von Ben Samek übernommen, während Abrego (der weiterhin als Vorsitzender fungiert) sich auf die Geschäftsentwicklung und Akquisitionen für die Banijay Group Unit konzentriert. Die Banijay Group hat Endemol Shine im Juli 2020 übernommen. Levy war zuvor als Chief Content Officer von Endemol Shine North America tätig. In ihrer neuen Rolle wird Levy alle Aspekte des Studiogeschäfts leiten, während sie auch weiterhin die ungeskripteten und geskripteten Programme vom Hauptsitz in North Hollywood aus leitet."Sharon ist eine der strategischsten Führungskräfte in der Branche, deren kreative Vision nur von ihrem Marktverständnis übertroffen wird", sagte Samek in einer Erklärung. "In den vergangenen fünf Jahren hat sie Endemol Shine North America bereits als einen wichtigen Branchenakteur positioniert und die Kreativität ihrer Gruppe entfesselt. Ich freue mich darauf, sie zu unterstützen, während sie ihr talentiertes Team zu neuen Höhen führt."