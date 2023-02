«Bozen-Krimi» erreicht fast sechs Millionen Zuschauer

Quotennews

Auf die Zahlen vom März 2022 kam «Der Bozen-Krimi» angesichts des «Berdoktors» dieses Mal nicht.

Knapp elf Monate mussten die Fernsehzuschauer auf die neuen Folgen vonwarten, der mit Chiara Schoras, Gabriel Raab und Lisa Kreutzer besetzt ist. Als sich Sonja Schwarz bei Mordermittlungen für die Eigentumsverhältnisse von alteingesessenen Obstbauern interessiert, stößt die Kommissarin in „Weichende Erben" auf die verborgene Spur eines unentdeckten Verbrechens.Im vergangenen Jahr verbuchten die drei Filme bis zu 7,02 Millionen Fernsehzuschauer. Die jüngste Folge, die von Mathias Klaschka kam, sicherte sich eine Reichweite von 5,94 Millionen Zuschauern. Die Regiearbeit von Sabine Derflinger verbuchte einen Marktanteil von 21,8 Prozent. 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielten einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Im Vorfeld erreichte der5,61 Millionen Fernsehzuschauer.Zwischen 23.50 und 00.15 Uhr strahlte Das Erste die zweite Ausgabe vonaus. Nachdem es in Folge eins um Bayern ging, stand dieses Mal Sexismus in Politik, Medien und Wirtschaft im Mittelpunkt. 0,91 Millionen Menschen wollten die Zusammenfassung der letzten 20 Jahre sehen, der Marktanteil der Sendung verzeichnete 9,9 Prozent. Die NDR-Produktion verbuchte 0,13 Millionen junge Menschen, die 6,8 Prozent Marktanteil ausmachten.