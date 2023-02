Fox News glaubt nicht an Biden-Interview

US-Fernsehen

Vor dem Spiel wird es wohl nicht zu einem traditionellen Gespräch kommen.

Wenn am Sonntag der Super Bowl LVII ansteht, ist Fox darauf vorbereitet, stundenlang über das Ereignis zu berichten, mit allem, was dazugehört – außer vielleicht einem. Nur drei Tage vor dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, hat sich das Weiße Haus noch nicht zu dem traditionellen Interview zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Nachrichtenabteilung des Medienunternehmens, das das Sporthighlight überträgt, bereit erklärt.Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person knüpft Fox News keine Bedingungen an den Austausch, der seit Präsident Barack Obama im Jahr 2009 ein fester Bestandteil der Veranstaltung ist.Eine endgültige Entscheidung muss noch bekannt gegeben werden, und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Gespräch stattfinden könnte. Aber die Verantwortlichen von Fox News gehen davon aus, dass es nicht dazu kommen wird, so die mit der Situation vertraute Person, denn das Weiße Haus hat sich die ganze Woche über geweigert, sich festzulegen. Die Ankündigung eines Super Bowl-Interviews mit dem Präsidenten wird in der Regel fünf oder mehr Tage vor dem Ereignis abgeschlossen.