«German Genius»: Warner TV kündigt neue Comedy-Serie mit Kida Khodr Ramadan an

TV-News

Im Mai soll die achtteilige Serie starten, die als „selbstironische Reise durch die Höhen und Tiefen der deutschen Film- und Fernsehwelt“ beschrieben wird.

Kida Khodr Ramadan hat eine neue Serie bei Warner TV untergebracht. Statt einer Drama-Serie über einen arabischen Familienclan handelt es sich diesmal um eine Comedy-Serie und wird dementsprechend bei Warner TV Comedy ausgestrahlt. Als Startermin fürist der 23. Mai vorgesehen. Immer dienstags werden zwei Folgen gesendet. Die achtteilige Serie wird als „selbstironische Reise durch die Höhen und Tiefen der deutschen Film- und Fernsehwelt“ beschrieben.Im Mittelpunkt steht Ramadan, der nicht länger die ewig gleichen Rollen spielen will, sondern endlich etwas Eigenes kreieren möchte. Da kommt ein Tweet von Ricky Gervais, der seine Darstellung des Clanoberhaupts Toni Hamady in «4 Blocks» feiert, gerade recht. Kida nutzt den Kontakt und überzeugt Ricky davon, ihm die Rechte für eine deutsche Adaption seiner Serie «Extras» zu geben. Dumm nur, dass es hierzulande kaum internationale Stars gibt und die Deutschen nicht gerade für ihren Humor bekannt sind. Auf dem Weg zur größten Serie aller Zeiten entgleitet Kida jedoch mit jedem Schritt durch die deutsche Filmwelt langsam aber sicher die Kontrolle.Neben Ramadan sind auch zahlreiche Gaststars angekündigt, darunter Detlev Buck, Heike Makatsch, Maria Furtwängler, Tom Schilling, Frederick Lau, Britta Hammelstein, Momo Ramadan, Christina Große, Sascha Geršak, Trystan Pütter, Olli Schulz, Katrin Bauerfeind, Kurt Krömer, Veysel Gelin, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Leander Haußmann, Teddy Teclebrhan, Marie Burchard, Thorsten Merten, Anne Ratte-Polle, Kathrin Angerer, Marc Hosemann, Marvin Kren sowie auch Ricky Gervais.«German Genius» wurde produziert von Warner TV Comedy und W&B Television, die bereits für «4 Blocks», «Para – Wir sind King», «Almost Fly» und «Add a Friend» verantwortlich zeichneten. Die Serie entstand in Kooperation mit CAB Film, Macadamia & Mothermilk und in Zusammenarbeit mit BBC Studios Germany und Studio Babelsberg. Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann, Angélique Kommer, Detlev Buck, Cüneyt Kaya und Kida Ramadan. Als Executive Producer auf Seiten von Warner TV Comedy fungieren Hannes Heyelmann sowie Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehatte. Die Bücher schrieben Detlev Buck, Cüneyt Kaya, Constantin Lieb und Seraina Nyikos. Kaya und Buck führten zudem Regie.